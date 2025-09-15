Alcalde Dumek Turbay brindará apoyo para repatriar el cuerpo de joven cartagenero asesinado en EEUU

Cartagena

Breiner Pérez Matute, cartagenero de 20 años fue asesinado por su compañera sentimental en Indianápolis, Estados Unidos.

El crimen habría ocurrido en medio de una fuerte discusión que tuvo la pareja dentro del inmueble en donde residían. Presuntamente, en ese enfrentamiento su compañera sentimental de 31 años y oriunda de Venezuela, cogió un cuchillo y le propinó una puñalada en su corazón que terminó acabando con su vida.

Desde el momento en que se supo la trágica noticia, los familiares de Brainer Matute han iniciado una ardua labor de recolección de dinero para repatriar el cuerpo del joven cartagenero. Sus allegados necesitan 12 mil dólares (cerca de 47 millones de pesos colombianos), con el propósito de traer su cuerpo a la capital de Bolívar.

Al respecto, el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, anunció que el Distrito brindará ayuda a esta familia a través de la Oficina de Cooperación Internacional para que puedan darle cristiana sepultura y el último adiós a Breiner en la ciudad.

“Ya lo hemos hecho en algunas otras oportunidades, lamentables oportunidades, porque son tristes momentos de cartageneros que han fallecido y que sus familias no tienen los recursos para hacer la repatriación del cuerpo y darle su último adiós. Ya nos hemos puesto en contacto y a la Oficina de Cooperación Internacional, que es la encargada de eso, ya está haciendo el procedimiento y a esa familia la vamos a ayudar en lo que requiera. De verdad que nos duele mucho que haya pasado esto. Es un joven de 20 años y que tenga que volver en esas condiciones es muy duro para nosotros, pero vamos a acompañar.”, puntualizó el mandatario.