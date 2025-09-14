Yarumal activa medidas de choque nocturnas para frenar alteraciones del orden público

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Yarumal endureció sus medidas de seguridad nocturna con el respaldo de la Fuerza Pública, luego de la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) durante el Consejo de Seguridad Departamental del 13 de septiembre. La decisión responde a la necesidad de preservar la tranquilidad en el municipio ante situaciones sospechosas reportadas por la comunidad.

El gobierno local hizo un llamado a la ciudadanía a colaborar con las autoridades, señalando que “cuidar de Yarumal es un deber colectivo”.

Las restricciones estarán vigentes del 14 al 21 de septiembre y contemplan dos medidas clave:

Prohibición del parrillero hombre en motocicleta entre las 10:00 p.m. y las 4:00 a.m.

entre las Restricción al movimiento de acarreos en el mismo horario.

La administración aseguró que estas acciones fueron concertadas con los organismos de seguridad y justicia y buscan contener cualquier riesgo de alteración del orden en el municipio.