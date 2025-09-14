Procuraduría alerta sobre fallas graves en la alimentación de la cárcel El Pedregal en Medellín

Medellín, Antioquia

La Procuraduría General de la Nación presentó un informe preventivo con posible incidencia disciplinaria, fiscal y penal sobre la contratación del servicio de alimentación en el centro penitenciario El Pedregal, en Medellín, donde se evidencian incumplimientos reiterados que presuntamente vulnerarían derechos humanos fundamentales, en especial los relacionados con el derecho a la alimentación y a la salud.

Según el informe, la interventoría de los contratos detectó múltiples fallas en este Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON), relacionadas con la calidad, cantidad, tiempos de entrega y condiciones sanitarias de los alimentos suministrados. Esta situación estaría impactando negativamente la salud física y mental de más de 7.000 Personas Privadas de la Libertad (PPL).

El Ministerio Público indicó que estas deficiencias podrían configurar responsabilidad disciplinaria, fiscal e incluso penal, por tratarse de un servicio público esencial que debe prestarse con calidad, oportunidad y suficiencia.

Ante la gravedad de los hallazgos, la Procuraduría corrió traslado del informe preventivo a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y al eje disciplinario de la misma Procuraduría, con el objetivo de coordinar acciones y tomar medidas frente al posible detrimento y la vulneración de derechos.

La Procuraduría reiteró que hará seguimiento al proceso, y que los derechos humanos de la población carcelaria deben garantizarse sin excusas ni dilaciones, incluso en condiciones de reclusión.