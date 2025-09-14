Paola Morgado, emprendedora invidente que adapta juegos de mesa en Braille

Paola en Braille es un proyecto de dinámicas inclusivas creado por la emprendedora Paola Morgado, con el que las personas con discapacidad visual pueden disfrutar de los juegos de mesa sin limitaciones y en igualdad de condiciones con los videntes.

La iniciativa nació cuando Paola pensó en quienes, a sus 26 años, nunca habían podido jugar un juego de mesa. Esa realidad la impactó y la llevó a reflexionar sobre la desigualdad que aún enfrentan muchas personas en el acceso a la diversión. Convencida de que todavía falta mucho por avanzar en inclusión en distintos ámbitos, comenzó a preguntarse cómo podía aportar y generar un cambio que rompiera estereotipos.

Actualmente, Paola continúa trabajando en su proyecto con el propósito de garantizar la accesibilidad a productos lúdicos para personas con discapacidad visual. Además, busca que esta iniciativa no solo transforme la vida de quienes participan en ella, sino que también se convierta en una oportunidad de empleo inclusivo.