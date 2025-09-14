Organizaciones sociales advierten que sin participación del movimiento social, la paz fracasará

Catatumbo.

Organizaciones sociales y defensores de derechos humanos de diferentes regiones del país advirtieron que la estrategia de diálogos con actores armados no está dando los resultados esperados porque no incluye de manera real a las comunidades que viven a diario el conflicto.

Según Manuel Hernández, vocero de la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías Cifuentes, la situación que afronta el Cauca es casi un reflejo de lo que ocurre en Norte de Santander: “Los diálogos se centraron en un tú a tú con cada grupo armado, dejando por fuera al movimiento social. Sin el campesinado, sin los pueblos indígenas y sin las comunidades afro no se puede hablar de una paz verdadera”.

Hernández explicó que el trasfondo de la guerra sigue siendo la disputa por la tierra y que, mientras este tema no se aborde con quienes han padecido históricamente el despojo, las negociaciones quedarán reducidas a acuerdos parciales que no transforman las causas de la violencia.

Los líderes sociales señalaron que la población civil continúa pagando el precio más alto de la confrontación: asesinatos de dirigentes, desplazamientos forzados, confinamientos y restricciones a la movilidad, tanto en el Catatumbo como en el macizo caucano y el Putumayo.

“Las estructuras armadas cambian, pero las víctimas siempre son las mismas, los ciudadanos de a pie, los que asumen una vocería por su comunidad”, agregó Hernández.

Finalmente, los defensores insistieron en que el movimiento social debe dejar de ser un actor invitado y convertirse en protagonista de los procesos de diálogo.

De lo contrario, afirmaron, la paz seguirá siendo una promesa incumplida para las regiones más golpeadas por la guerra.