Obra barranquillera ‘La muerte no triunfó aquí’ en el Festival Mundial de Teatro de Mónaco

La obra de Mario Zapata Yance ‘La muerte no triunfó aquí’ llevó un pedazo del Caribe colombiano al escenario teatral más importante de Mónaco. La puesta en escena estuvo a cargo del grupo Teatro Actores de Barranquilla, bajo la dirección del dramaturgo y escritor Mario Zapata, quien se inspiró en la cultura de la región para crear esta pieza que hoy representa a Colombia y a Latinoamérica.

En el Teatro Princesse Grace, en el Principado de Mónaco, la obra fue protagonista de un evento internacional en el que, junto a Cuba, fueron los únicos países latinoamericanos en presentar su talento teatral. Allí compartieron escenario con compañías de España, Italia e Inglaterra, cuyos representantes, según el dramaturgo Mario, expresaron su admiración e interés por la propuesta colombiana.

El grupo Teatro Actores de Barranquilla continúa trabajando en su proyecto artístico con esta obra que tiene una larga trayectoria. “La muerte no triunfó aquí” fue finalista en 1995 en los Premios de Dramaturgia de Colcultura, reconocimiento que marcó el inicio de un camino de proyección nacional e internacional. Ahora, los artistas suman a su recorrido la experiencia de participar en la décimo octava edición del Festival Mundial de Teatro de Mónaco, uno de los eventos más prestigiosos del teatro a nivel global, realizado cada cuatro años desde 1957.