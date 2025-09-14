Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto Pombo

Programas

Mis preguntas con Roberto Pombo: ¿Puede el Pacífico ser la salvación de Colombia?

En este nuevo capítulo conversamos sobre lo que se necesita para que esta región convierta su potencial en desarrollo real.

¿Puede el Pacífico ser la salvación de Colombia?

¿Puede el Pacífico ser la salvación de Colombia?

00:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Puede el Pacífico ser la salvación de Colombia? Foto: W Radio.

El pacífico colombiano es una de las regiones con mayor pobreza y que más ha sentido el flagelo de la violencia en el país. Pero al mismo tiempo es la región con mayor riqueza natural, cultural y con mayor biodiversidad. ¿Qué se necesita para que el Pacífico convierta su potencial en desarrollo real? ¿Puede la iniciativa privada ayudar al desarrollo del Pacífico colombiano?

Para este capítulo hablamos con Sandra Bessudo, naturalista y directora de la Fundación Malpelo; con María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacífico; con el artista Yuri Buenaventura; con el ex Alto Consejero Presidencial para las Regiones, David Luna; y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

¿Puede el Pacífico ser la salvación de Colombia?

00:00

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad