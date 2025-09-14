Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Puede el Pacífico ser la salvación de Colombia? Foto: W Radio.

El pacífico colombiano es una de las regiones con mayor pobreza y que más ha sentido el flagelo de la violencia en el país. Pero al mismo tiempo es la región con mayor riqueza natural, cultural y con mayor biodiversidad. ¿Qué se necesita para que el Pacífico convierta su potencial en desarrollo real? ¿Puede la iniciativa privada ayudar al desarrollo del Pacífico colombiano?

Para este capítulo hablamos con Sandra Bessudo, naturalista y directora de la Fundación Malpelo; con María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacífico; con el artista Yuri Buenaventura; con el ex Alto Consejero Presidencial para las Regiones, David Luna; y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.