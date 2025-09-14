Cartagena

Juegos Distritales Intercolegiados en Cartagena premiará a sus campeones: hora y fecha de clausura

Se entregará la bandera de la ciudad a los colegios campeones que pasarán a la fase Zonal Departamental.

Alcaldía de Cartagena

Alcaldía de Cartagena

Cartagena

El Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER–, la Secretaría de Educación Distrital y el Ministerio del Deporte invitan a toda la comunidad cartagenera a la ceremonia de clausura y premiación de los Juegos Distritales Intercolegiados 2025, que se realizará este lunes 15 de septiembre a las 9:00 a.m. en el Coliseo Bernardo Caraballo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Será un espacio de integración y celebración en el que se reconocerá el esfuerzo y compromiso de los estudiantes que participaron en estas justas escolares, y se entregará la bandera de Cartagena a los colegios campeones que representarán a la ciudad en la fase Zonal Departamental.

La invitación está abierta a estudiantes, docentes, familias e instituciones educativas para acompañar esta gran fiesta del deporte escolar cartagenero.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad