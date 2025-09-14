Juegos Distritales Intercolegiados en Cartagena premiará a sus campeones: hora y fecha de clausura

Cartagena

El Instituto Distrital de Deporte y Recreación –IDER–, la Secretaría de Educación Distrital y el Ministerio del Deporte invitan a toda la comunidad cartagenera a la ceremonia de clausura y premiación de los Juegos Distritales Intercolegiados 2025, que se realizará este lunes 15 de septiembre a las 9:00 a.m. en el Coliseo Bernardo Caraballo.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Será un espacio de integración y celebración en el que se reconocerá el esfuerzo y compromiso de los estudiantes que participaron en estas justas escolares, y se entregará la bandera de Cartagena a los colegios campeones que representarán a la ciudad en la fase Zonal Departamental.

La invitación está abierta a estudiantes, docentes, familias e instituciones educativas para acompañar esta gran fiesta del deporte escolar cartagenero.