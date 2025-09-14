Hombre fue asesinado por pistoleros frente al estadio de Mompox, Bolívar: sicarios huyeron
El crimen se registró en el sector El Titán
Tendido en el piso sin signos vitales fue hallado un hombre que vestía un buso color rojo, tenis negros y una gorra negra frente al estadio ubicado en el sector El Titán del distrito de Mompox, Bolívar. De acuerdo con los curiosos que llegaron al lugar, la víctima tenía múltiples impactos de bala en diferentes partes de su cuerpo.
La Policía Nacional confirmó que la víctima fatal no ha sido identificada porque no portaba documentos. De acuerdo con las primeras indagaciones, este hombre se encontraba frente al estadio del sector El Titán y de un momento a otro fue sorprendido por un sujeto que le disparó en repetidas ocasiones sin mediar palabra.
El homicida emprendió la huida a bordo de una motocicleta con otro hombre que lo esperaba a pocos metros. Las autoridades aseguraron que la víctima falleció en el lugar de los hechos de manera instantánea.
Como posible hipótesis, el hecho tendría relación por el control de expendio de estupefacientes en el distrito de Mompox.