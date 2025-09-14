Hermano de Yudi Castellanos pide mayor control a empresas de turismo tras tragedia en Caño Canoas

Familia denunció falta de medidas de seguridad en Caño Canoas y pidió mayor regulación a empresas de turismo

Tunja

El pasado 7 de septiembre, hacia las 11:53 de la mañana, se registró un accidente en el sector de Caño Canoas, en La Macarena (Meta), en el que perdió la vida Yudi Castellanos durante una excursión contratada con la empresa Eco trips Colombia.

Su hermano, Leonardo Castellanos, relató los difíciles momentos que vivió la familia y cuestionó la falta de medidas de seguridad y de regulación en este tipo de planes turísticos.

“Mi hermana fue arrastrada por la corriente cuando intentaba cruzar un afluente. No había chalecos salvavidas, cascos, arneses ni cuerdas que permitieran auxiliarla. La empresa nunca nos entregó implementos de seguridad ni advirtió sobre los riesgos reales del recorrido”, denunció Castellanos.

Según el testimonio, el grupo de cerca de 30 turistas inició la caminata ecoturística a las 8:00 a. m. Ese día visitaban varias cascadas cuando los guías decidieron regresar debido al aumento del caudal. Sin embargo, al intentar pasar nuevamente el afluente, Yudi fue sorprendida por la corriente.

La familia de Yudi Castellanos pide al Gobierno Nacional regular a las empresas de #turismo para evitar tragedias como la que cobró su vida. pic.twitter.com/k6mr5GTftl — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 14, 2025

Leonardo Castellanos también cuestionó la falta de respuesta oportuna de las autoridades:

“La reacción fue tardía, sin recursos y sin capacidad de acción. Este duelo no puede quedar en silencio. Es inaceptable que no existan planes estructurados ni medidas mínimas de seguridad en estos lugares turísticos”, señaló.

El hermano de la víctima hizo un llamado a Parques Nacionales, la Gobernación del Meta y los entes de control para que se regulen las actividades turísticas en la región y se eviten nuevas tragedias:

“No se puede seguir permitiendo que empresas de turismo ofrezcan planes inseguros que ponen en riesgo la vida de los visitantes. Nunca más una familia debería vivir el dolor que hoy llevamos en el corazón”, concluyó.