Gobernación de Bolívar impulsa la Escuela de Liderazgo para Niñas en el departamento

La Gobernación de Bolívar, a través de la Secretaría de la Mujer y Desarrollo Social y la Dirección de Primera Infancia y Familia, con el acompañamiento de la Universidad del Sinú (Unisinú), puso en marcha la Escuela de Liderazgo para Niñas. Esta estrategia de formación, que inició en el municipio de María La Baja, busca fortalecer en niñas y adolescentes habilidades de vocería, pensamiento crítico, autonomía y transformación social.

El programa tiene como propósito que las participantes se conviertan en multiplicadoras de conocimiento en sus comunidades, promoviendo la prevención de violencias basadas en género y de la explotación sexual, además de fomentar redes de apoyo y sororidad entre ellas.

“En Bolívar estamos sembrando una semilla de transformación. Creemos en el poder de nuestras niñas para convertirse en agentes de cambio y protagonistas de una sociedad más justa y equitativa. Con esta Escuela de Liderazgo fortalecemos su confianza y autoestima y les brindamos herramientas para que tomen decisiones libres, informadas y con visión de futuro”, resaltó Sofía Navas Núñez, secretaria de la Mujer y Desarrollo Social.

La Escuela fomenta el trabajo en equipo, la autonomía y la construcción de lazos de confianza y solidaridad. Al mismo tiempo, impulsa la reflexión personal y el pensamiento positivo sobre el futuro, invitando a las niñas a soñar en grande y a reconocer cómo sus talentos y capacidades pueden aportar al desarrollo de sus comunidades.

“Con iniciativas como estas reconocemos que el conocimiento es un instrumento de transformación social, donde la esperanza, el respeto y la equidad se convierten en semillas de liderazgo para las nuevas generaciones. La Escuela de Liderazgo para Niñas representa un escenario de aprendizaje vivo, donde la formación académica se entrelaza con la realidad social”, destacó Vanessa Quintana, jefe del Programa de Derecho de Unisinú.