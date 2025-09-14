Conozca el alcance social de la Corporación Agroambiental Yerbabuena en el Tolima

Tolima

Hace tres años nació para el Tolima la Corporación AgroAmbiental Yerbabuena, una organización sin ánimo de lucro, donde profesionales de diferentes áreas del conocimiento se reunieron para aportarle a la región su experiencia y a través de diferentes iniciativas construir un mejor departamento.

Hoy la Corporación cuenta con 180 socios quienes realizan sus aportes económicos para lograr desarrollar varias actividades que abarcan desde el cuidado y protección del medio ambiente asimismo labores de corte social como atención al habitante en condición de calle y programas orientados a la niñez.

El abogado Elio Fabio Rodríguez Mendoza es el representante legal de esta corporación quien en la entrevista del Personaje de la Semana detalla las actividades que están ejecutando cumpliendo con la misión que se trazaron desde su fundación.

En la entrevista el oyente podrá conocer todas las actividades que cumplen y la gama de profesionales que permiten el cumplimiento de los objetivos.

Rodríguez destaca que la Corporación también tiene una empatía política y por ese motivo tienen un dialogo fluido con los líderes políticos de la región.

Apoyos Políticos

Sobre ese tema mencionó que hoy cuentan con decidido respaldo del diputado y presidente de la Asamblea del Tolima, Giovanny Molina, asimismo hizo un alto elogio de la gobernadora Adriana Magali Matiz de quien destacó su alto sentido social, su capacidad de trabajo y liderazgo regional que le ha permitido mantener una cercanía con la ciudadanía y brindar respuestas a las necesidades de los territorios.

Igualmente, la Corporación AgroAmbiental Yerbabuena viene trabajando de la mano con el grupo político que lidera el senador Oscar Barreto Quiroga y el representante a la Cámara, Gerardo Yepes Caro. Y de cara a las elecciones de Congreso ya definieron el pleno respaldo a la candidatura de Santiago Barreto. “Estamos jugados con Santiago”, sentenció Rodríguez Mendoza.

Rodríguez, eso sí, lamentó no tener una especial cercanía y las dificultades para sostener un dialogo con la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, quien ha sido distante para lograr concretar varios proyectos sociales para la ciudad.

Reviva la entrevista con Elio Fabio Rodríguez Mendoza, representante legal de la Corporación AgroAmbiental Yerbabuena.