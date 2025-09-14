Campaña de la Policía ‘Siempre Seguros’ por la seguridad vial se tomó Turbaco y La Cordialidad
La estrategia busca sensibilizar a conductores, pasajeros y usuarios sobre la importancia de la responsabilidad vial.
Cartagena
En un esfuerzo por promover la seguridad vial, se llevó a cabo una jornada de sensibilización dirigida a todos los actores viales en los puestos de prevención vial de Turbaco y La Cordialidad. Esta jornada, enmarcada en la campaña Siempre Seguros, abordó temas cruciales para la prevención de accidentes y la protección de los usuarios más vulnerables de la vía.
La campaña ‘Siempre Seguros’ busca sensibilizar a conductores y acompañantes de motocicletas sobre la importancia del autocuidado y la responsabilidad vial.
Los uniformados están compartiendo recomendaciones clave para prevenir accidentes:
* Verificar que el conductor respete los límites de velocidad.
* Asegurarse de que todos los ocupantes utilicen el cinturón de seguridad.
* Evitar el uso del teléfono celular al conducir.
* Realizar pausas activas cada dos horas.
* Respetar las señales de tránsito.
* Estar atento a las acciones de otros conductores.
* Reducir la velocidad en condiciones de lluvia.
* Practicar la tolerancia en la vía.
* Evitar distracciones como la música a alto volumen.
* Abstenerse de consumir bebidas alcohólicas.
El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, comentó: “Estas actividades son fundamentales para crear conciencia sobre la importancia de respetar las normas de tránsito y proteger a los usuarios más vulnerables de la vía. Seguiremos trabajando para promover una cultura vial más segura y responsable en toda la región”.
Esta actividad representa un paso importante en la construcción de una cultura vial más segura y responsable en la región. Se espera que estas acciones preventivas contribuyan a reducir el número de accidentes y a proteger la vida de los diferentes actores viales.