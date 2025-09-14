Andy Rivera llega al Movistar Arena con un show inolvidable

Andy Rivera se presentará por primera vez en el Movistar Arena con su tour “Un día a la vez”.

En entrevista con A Vivir que son Dos Días, el artista aseguró que este será un concierto muy especial en su carrera, “Este es el show más diferente, más especial y más estructurado que he hecho. Desde el playlist hemos trabajado para revivir canciones antiguas, cantar muchas de las nuevas e invitar a colegas a que me acompañen. Muchos ya se han sumado”.

Entre los invitados confirmados estarán Jhonny Rivera, Maisak, Valka y Juan Duque, quienes harán de esta presentación una velada inolvidable y con sorpresas para sus seguidores.

Con este concierto, Andy Rivera además de celebrar sus 14 años de trayectoria, cumple uno de los grandes sueños de su carrera, su primer Movistar Arena y, sobre todo, compartirlo con los seguidores que lo ha acompañado en su visa artística.