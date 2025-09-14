A tiros asesinaron a un hombre en las afueras de la Terminal de Transportes de Magangué
Dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta le dispararon a quemarropa
En el barrio El Prado justo frente a la Terminal de Transportes de Magangué en Bolívar fue asesinado por sicarios un hombre identificado como Álvaro Javier Beleño Suárez.
La Policía confirmó que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al sector en mención y el parrillero empezó a realizar disparos contra la humanidad de Álvaro. De acuerdo con testigos, la víctima trató de refugiarse dentro de la terminal cuando ingresaba un bus con pasajeros, pero terminó recibiendo varios balazos accionados por los sicarios.
Beleño Suárez cayó al piso luego de ser impactado y posteriormente fue sacado de la terminal por algunas personas que se encontraban allí al ver que estaba sin signos vitales.
La Policía indaga si el occiso había recibido amenazas o si tendría algún inconveniente con alguien, sin embargo, manifestaron no tener conocimiento.
La víctima presentaba dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto y violencia intrafamiliar. Además, se conoció que era reboleador de pasajeros en la Terminal de Transportes.