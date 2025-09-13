UTB impulsa el futuro digital con más de 4.000 personas capacitadas de manera gratuita

Cartagena

Desde agosto del 2024, la Universidad Tecnológica de Bolívar (UTB) se unió a la iniciativa de cerrar la brecha digital en Colombia. Hoy, esta apuesta se materializa y transforma vidas gracias al programa Talento Tech.

Talento Tech es una iniciativa del Ministerio TIC, liderada por la UTB en los departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba y el archipiélago de San Andrés. A través de esta, 4.359 personas han accedido a formación de calidad mediante Bootcamps 100% gratuitos, tanto virtuales como presenciales, en áreas estratégicas como análisis de datos, programación, inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain y arquitectura en la nube.

El impacto del programa se refleja en comunidades campesinas, jóvenes, mujeres e indígenas, garantizando una formación inclusiva y accesible que abre nuevas oportunidades de desarrollo profesional. Actualmente, el 44% de los campistas certificados pertenece al estrato socioeconómico 1 y a zonas rurales, muchas de ellas de difícil acceso.

Un aspecto clave es la participación femenina: 1.338 mujeres (31% del total) han fortalecido sus conocimientos en áreas tecnológicas donde históricamente ha habido menor representación femenina. Este avance contribuye no solo a la equidad, sino también a la reducción de la brecha de género en el sector digital, abriendo el camino a más oportunidades laborales inclusivas.

Para acceder al programa, solo debes ser colombiano mayor de 18 años y tener el deseo de aprender. Las inscripciones están disponibles en la página oficial de la UTB: www.utb.edu.co/talento-tech. Además, los participantes cuentan con jornadas de empleabilidad que los conectan con oportunidades reales en el mercado laboral.

La UTB reafirma su compromiso con el futuro digital del país a través de Talento Tech, consolidando una educación transformadora que prepara a los colombianos para los desafíos de la economía digital, un sector que ya es presente y que marca el rumbo de la nueva realidad.