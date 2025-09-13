Tanque elevado cayó de edificio abandonado por fuerte tormenta en sector turístico de Cartagena

Cartagena

Un tanque elevado de acero cayó desde una altura considerable del edificio abandonado Ocean Towers, ubicado en el sector turístico de Bocagrande en Cartagena. El hecho se presentó debido a los fuertes vientos y lluvias que azotaron a la capital de Bolívar durante las últimas horas.

Por fortuna el hecho no dejó personas lesionadas ni vehículos afectados. En un video captado por cámaras de seguridad de la zona, se aprecia que en el momento de la caída del tanque se encontraban a pocos metros una camioneta parqueada y un furgón que transitaba por la avenida del Malecón.

Desde la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), y su banco de máquinas, se dio una rápida solución a la situación presentada, ya que el tanque estaba obstaculizando el tráfico.

Gracias a la coordinación y respuesta inmediata de los equipos en terreno, con el acompañamiento del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) y toda la articulación del Distrito, se garantizó la seguridad de los transeúntes y la normalidad en la movilidad de la zona.