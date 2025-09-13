Sicario asesinó a una mujer en un negocio de comidas rápidas en Magangué, Bolívar

Cartagena

Minutos de terror se vivieron en el negocio de comidas rápidas Deivis.com ubicado en el barrio Pastrana sobre la avenida Colombia del municipio de Magangué, Bolívar. Una mujer identificada como Margelis Pérez de La Hoz fue asesinada por un sicario dentro del establecimiento comercial.

Caracol Radio conoció que un sujeto desconocido que vestía una camiseta de color blanco, gorra negra y zapatos blancos llegó al local comercial y sin mediar palabra le disparó a la mujer cuando ella hablaba con su pareja sentimental dentro del negocio.

Margelis Pérez fue trasladada de inmediato al Hospital La Divina Misericordia, donde los galenos de turno confirmaron su fallecimiento producto de los dos balazos que recibió.

Tras lo ocurrido, la Policía indaga con los familiares de la víctima para corroborar si esta habría recibido amenazas o si tendría algún inconveniente personal con alguien, sin embargo, sus allegados han manifestado que hasta el momento no tienen conocimiento.

La occisa era vendedora de chances en el municipio y había sido capturada en 2022. Por ahora, se desconocen los móviles de este sicariato.