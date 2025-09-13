Sicario asesinó a hombre en reconocido restaurante de Bayunca, en Cartagena

Cartagena

Un hombre identificado como Arístides Cañas fue asesinado cuando esperaba el pedido en una mesa de madera del reconocido restaurante El Paraíso Paisa del corregimiento de Bayunca, zona rural de Cartagena.

Caracol Radio pudo conocer que el hoy occiso llegó al establecimiento comercial ubicado en la entrada al corregimiento sobre la vía Cordialidad a bordo de una camioneta y procedió a sentarse en una mesa de madera.

Presuntamente, cuando esperaba su pedido, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegaron al lugar. Rápidamente, el parrillero se bajó, sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones a Arístides Cañas, acabando con su vida.

La víctima quedó sin signos vitales de manera instantánea sobre la mesa de madera, mientras que los homicidas aprovecharon el pánico que se apoderó del restaurante para emprender la huida hacia la vía Cordialidad con rumbo desconocido.

Hasta el momento se desconocen los móviles.