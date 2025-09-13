Tunja

Precandidato presidencial Mauricio Cárdenas presentó en Boyacá su visión de país en seguridad

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas presentó en Boyacá su propuesta de país, centrada en fortalecer la infraestructura y la seguridad.

Sebastián Olmos

Tunja

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas visitó Boyacá para dar a conocer su visión de gobierno, con énfasis en el fortalecimiento de la infraestructura, la seguridad y el desarrollo económico y social del país. Durante su visita, se reunió con líderes locales, empresarios y representantes de comunidades de la región, con quienes abordó los principales desafíos y oportunidades para la región y Colombia.

“Colombia tiene un potencial enorme gracias a su biodiversidad, su riqueza histórica y arquitectónica, pero nos han faltado dos elementos fundamentales: infraestructura y seguridad”, señaló Cárdenas. Según el precandidato, estas deficiencias han limitado la inversión, dificultado la movilidad y reducido la llegada de turismo extranjero.

Infraestructura y turismo

Cárdenas presentó como una de sus prioridades la continuación del tren Bogotá–Belencito, un proyecto que permitirá conectar la capital con municipios turísticos como Villa de Leyva, Monguí y otros del altiplano boyacense. “Este tren no solo facilitará el transporte, sino que será un vehículo de desarrollo turístico y económico, permitiendo que los visitantes puedan recorrer la región en un día”, explicó.

El precandidato destacó que este proyecto permitirá a los municipios más pequeños integrarse a la economía regional, generar empleo y dinamizar el comercio local, además de promover el turismo nacional e internacional.

Seguridad

En materia de seguridad, Cárdenas enfatizó que la recuperación del control del territorio es fundamental para el desarrollo del país. “Recuperar la seguridad implica sacar a los grupos armados organizados, luchar contra el narcotráfico y garantizar un país seguro para todos los colombianos. Es un problema nacional y será mi prioridad como presidente”, aseguró.

El precandidato también señaló que la inseguridad ha limitado la llegada de turistas y ha afectado la economía regional, especialmente en zonas rurales, donde la presencia del Estado es fundamental para generar confianza y promover el desarrollo.

Cárdenas reiteró que su gobierno no realizará diálogos ni negociaciones con grupos al margen de la ley y aseguró que cumplirá con los acuerdos de paz del 2016.

también hizo referencia a la situación de los cultivos ilícitos y la erradicación forzosa, solicitando apoyo internacional para que Colombia no sea sancionada por estas acciones.

“Mi mensaje a Estados Unidos es que la ‘descertificación’ debe ser vista como una advertencia, no como una sanción. Colombia necesita tiempo para recuperar el control del territorio y demostrar que puede superar este problema”, indicó.

Agricultura

El precandidato hizo énfasis en el apoyo a la agricultura campesina y la industria local, proponiendo la creación de empresas productoras de insumos agrícolas en manos colombianas y subsidios del 50% en fertilizantes para quienes tengan más de una fanegada de cultivo.

“Queremos apoyar al campesino para que pueda producir de manera eficiente, proteger la agricultura nacional y dinamizar la economía regional”, afirmó.

Educación

Frente a este renglón aseguró que su gobierno mantendrá programas sociales como Familias en Acción, Renta Joven y la educación técnica y tecnológica, priorizando la formación de profesionales con alta empleabilidad en sectores estratégicos como programación, desarrollo de software, industrias creativas y entretenimiento. “Nuestra apuesta es que los jóvenes y técnicos encuentren oportunidades en Colombia, fortaleciendo el talento local y reduciendo la fuga de capital humano”, explicó.

Salud

Señaló que realizará ajustes fiscales para eliminar el despilfarro y el clientelismo en el Estado, pero sin afectar los programas que benefician a los colombianos más vulnerables. Además, aseguró que su gobierno sacará la política de la gestión de la salud, garantizando que los recursos se destinen de manera eficiente y que los ciudadanos reciban atención oportuna.

Reestructuración del Estado

Cárdenas anunció que, como parte de su plan de gobierno, eliminará la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Ministerio de la Igualdad, argumentando que estas entidades no cumplen con objetivos fundamentales de desarrollo y seguridad. Según el precandidato, los recursos de estas dependencias se reasignarán a programas con un impacto directo en infraestructura, seguridad, turismo y desarrollo social.

Igualmente, destacó que todos los ministros y funcionarios del gobierno deberán cumplir con los requisitos de experiencia y mérito, sin importar su género o afiliación política.

“No se trata de cuotas ni de representación de sectores; los funcionarios deben ser escogidos por competencia, conocimiento y resultados, no por condición de género o afinidad política”, afirmó Cárdenas.

Además, aseguró que realizará ajustes fiscales para eliminar el despilfarro y el clientelismo, sin afectar los programas que benefician a los colombianos más vulnerables, y que sacará la política de la intermediación en la gestión de la salud.

Para Boyacá

Cárdenas destacó la importancia de la vía 4G entre Chiquinquirá y Bucaramanga, que conectará Boyacá con otras regiones del país y favorecerá el comercio y el turismo. Durante su visita, se reunió con líderes locales y comunidades para presentar su plan de gobierno y escuchar las necesidades de los municipios.

