Precandidato presidencial Mauricio Cárdenas presentó en Boyacá su visión de país en seguridad

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas presentó en Boyacá su propuesta de país, centrada en fortalecer la infraestructura y la seguridad.

Tunja

El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas visitó Boyacá para dar a conocer su visión de gobierno, con énfasis en el fortalecimiento de la infraestructura, la seguridad y el desarrollo económico y social del país. Durante su visita, se reunió con líderes locales, empresarios y representantes de comunidades de la región, con quienes abordó los principales desafíos y oportunidades para la región y Colombia.

“Colombia tiene un potencial enorme gracias a su biodiversidad, su riqueza histórica y arquitectónica, pero nos han faltado dos elementos fundamentales: infraestructura y seguridad”, señaló Cárdenas. Según el precandidato, estas deficiencias han limitado la inversión, dificultado la movilidad y reducido la llegada de turismo extranjero.

Infraestructura y turismo

Cárdenas presentó como una de sus prioridades la continuación del tren Bogotá–Belencito, un proyecto que permitirá conectar la capital con municipios turísticos como Villa de Leyva, Monguí y otros del altiplano boyacense. “Este tren no solo facilitará el transporte, sino que será un vehículo de desarrollo turístico y económico, permitiendo que los visitantes puedan recorrer la región en un día”, explicó.

El precandidato destacó que este proyecto permitirá a los municipios más pequeños integrarse a la economía regional, generar empleo y dinamizar el comercio local, además de promover el turismo nacional e internacional.

#Video | El precandidato presidencial Mauricio Cárdenas, en su visita a #Boyacá, presentó parte de su plan de gobierno, enfocado en el fortalecimiento de la infraestructura y la seguridad. pic.twitter.com/eeRmxpBmDc — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 13, 2025

Seguridad

En materia de seguridad, Cárdenas enfatizó que la recuperación del control del territorio es fundamental para el desarrollo del país. “Recuperar la seguridad implica sacar a los grupos armados organizados, luchar contra el narcotráfico y garantizar un país seguro para todos los colombianos. Es un problema nacional y será mi prioridad como presidente”, aseguró.

El precandidato también señaló que la inseguridad ha limitado la llegada de turistas y ha afectado la economía regional, especialmente en zonas rurales, donde la presencia del Estado es fundamental para generar confianza y promover el desarrollo.

Cárdenas reiteró que su gobierno no realizará diálogos ni negociaciones con grupos al margen de la ley y aseguró que cumplirá con los acuerdos de paz del 2016.

también hizo referencia a la situación de los cultivos ilícitos y la erradicación forzosa, solicitando apoyo internacional para que Colombia no sea sancionada por estas acciones.

“Mi mensaje a Estados Unidos es que la ‘descertificación’ debe ser vista como una advertencia, no como una sanción. Colombia necesita tiempo para recuperar el control del territorio y demostrar que puede superar este problema”, indicó.

Agricultura

El precandidato hizo énfasis en el apoyo a la agricultura campesina y la industria local, proponiendo la creación de empresas productoras de insumos agrícolas en manos colombianas y subsidios del 50% en fertilizantes para quienes tengan más de una fanegada de cultivo.

“Queremos apoyar al campesino para que pueda producir de manera eficiente, proteger la agricultura nacional y dinamizar la economía regional”, afirmó.

Educación

Frente a este renglón aseguró que su gobierno mantendrá programas sociales como Familias en Acción, Renta Joven y la educación técnica y tecnológica, priorizando la formación de profesionales con alta empleabilidad en sectores estratégicos como programación, desarrollo de software, industrias creativas y entretenimiento. “Nuestra apuesta es que los jóvenes y técnicos encuentren oportunidades en Colombia, fortaleciendo el talento local y reduciendo la fuga de capital humano”, explicó.

Salud

Señaló que realizará ajustes fiscales para eliminar el despilfarro y el clientelismo en el Estado, pero sin afectar los programas que benefician a los colombianos más vulnerables. Además, aseguró que su gobierno sacará la política de la gestión de la salud, garantizando que los recursos se destinen de manera eficiente y que los ciudadanos reciban atención oportuna.

Reestructuración del Estado

Cárdenas anunció que, como parte de su plan de gobierno, eliminará la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Ministerio de la Igualdad, argumentando que estas entidades no cumplen con objetivos fundamentales de desarrollo y seguridad. Según el precandidato, los recursos de estas dependencias se reasignarán a programas con un impacto directo en infraestructura, seguridad, turismo y desarrollo social.

Igualmente, destacó que todos los ministros y funcionarios del gobierno deberán cumplir con los requisitos de experiencia y mérito, sin importar su género o afiliación política.

“No se trata de cuotas ni de representación de sectores; los funcionarios deben ser escogidos por competencia, conocimiento y resultados, no por condición de género o afinidad política”, afirmó Cárdenas.

Además, aseguró que realizará ajustes fiscales para eliminar el despilfarro y el clientelismo, sin afectar los programas que benefician a los colombianos más vulnerables, y que sacará la política de la intermediación en la gestión de la salud.

Para Boyacá

Cárdenas destacó la importancia de la vía 4G entre Chiquinquirá y Bucaramanga, que conectará Boyacá con otras regiones del país y favorecerá el comercio y el turismo. Durante su visita, se reunió con líderes locales y comunidades para presentar su plan de gobierno y escuchar las necesidades de los municipios.