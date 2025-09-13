Cartagena

Policía celebró la riqueza cultural del festival del plátano en Isla Grande, Magangué

La presencia de la institución en este evento subraya su compromiso con el apoyo a las tradiciones locales

En el marco de la estrategia Seguros, Cercanos y Presentes, la Policía Nacional de Colombia se unió a la celebración del Festival del Plátano, un evento tradicional y cultural que se realiza cada año en el corregimiento de Isla Grande, municipio de Magangué, a orillas del río donde sufren de fuertes olas invernales, y donde los campesinos se dedican con esmero al cultivo de plátano.

Niños, jóvenes y adultos, incluyendo grupos folclóricos de diferentes colegios de dicha población, llenaron de alegría el evento con coloridas comparsas, comidas típicas hechas de plátano, dulces y concursos de los plátanos más grandes y pesados, además de hermosas artesanías, ¡demostrando la riqueza cultural y gastronómica de la región!

Este festival no solo es una celebración, sino también un motor importante para la economía local, impulsando el comercio y el turismo en Isla Grande. Los campesinos de la zona ven en el cultivo del plátano una fuente vital de ingresos y sustento para sus familias.

A pesar de la alegría y la abundancia que representa el festival, la comunidad de Isla Grande enfrenta desafíos significativos, especialmente durante las fuertes olas invernales que azotan las orillas del río. La resiliencia y el espíritu comunitario son, sin duda, elementos clave para superar estas adversidades.

En palabras del Coronel Alejandro Reyes Ramírez: “Este evento es un testimonio del arduo trabajo de los campesinos de Isla Grande, quienes a pesar de las adversidades, siguen cultivando el plátano con dedicación y esmero. Nos enorgullece ser parte de esta celebración y contribuir al fortalecimiento del tejido social en la región.”

La presencia de la Policía Nacional en este evento subraya su compromiso con el apoyo a las tradiciones locales y el fortalecimiento del tejido social en las comunidades.

