Llega la Semana de la Biodiversidad 2025 a Cali: Potenciar bioeconomía, uno de los objetivos

Colombia

La Cámara de Comercio de Cali comentó que dentro del evento se busca consolidar a la biodiversidad como la mayor ventaja competitiva del Valle del Cauca.

No es un secreto que los recursos naturales son parte esencial del desarrollo humano sostenible, es por eso por lo que, por ejemplo, en el Valle del Cauca y en Cali, 6 de cada 10 empresas dependen directamente de la biodiversidad. Además, en el departamento, un 20,3% depende altamente y un 39,3% moderadamente de la naturaleza para su actividad principal.

Lo que deja en evidencia que en esta zona de Colombia la bioeconomía es un factor real y transversal para el tejido empresarial.

Por esta razón, y después del éxito de la COP 16, Cali será la anfitriona de la Semana de la Biodiversidad 2025 en donde, entre otras cosas, se busca precisamente impulsar el tejido empresarial del Valle del Cauca para transformar la riqueza natural del Pacífico en innovación, empleos y negocios globales.

La Semana de la Biodiversidad se llevará a cabo del próximo 29 de septiembre hasta el 5 de octubre. Allí, se reunirá a gobiernos, organizaciones internacionales, científicos, empresas y sociedad civil para impulsar soluciones concretas frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad

En este contexto, la Cámara de Comercio de Cali (CCC) será la entidad que liderará y articulará con el sector privado la conversación sobre bioeconomía, conexiones empresariales y acceso a mercados internacionales, articulando una agenda empresarial estratégica que conecta Biodiversidad, innovación y competitividad.

“La CCC será una plataforma de conversaciones, conocimiento e interacción en torno a la biodiversidad como ventaja competitiva en mercados globales. Tendremos una agenda empresarial que contemplará espacios de conexión con entidades líderes y expertos nacionales e internacionales del sector, también el 1 y 2 de octubre estará Expobioingredientes donde se tendrá una muestra de ingredientes naturales colombianos con potencial de exportación y rueda de negocios. Además, empresas protagonistas del progreso con enfoque en bioeconomía y sostenibilidad contarán con un espacio de exhibición en nuestro pabellón Potencial Pacífico CCC en el circuito de la biodiversidad”, afirmó María del Mar Palau, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cali.

Se espera la llegada de más de 10.000 personas a la Semana de la Biodiversidad, que convoca a expertos y academia internacional, empresas, líderes gubernamentales, diplomáticos, comunidades afro e indígenas, la banca, entre otros.

JULIO DURAN Ampliar

La Semana de la Biodiversidad es una iniciativa liderada por la Alcaldía de Santiago de Cali, en alianza con la Gobernación del Valle del Cauca, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), NaturaTech LAC del BID Lab y C Minds y donde la Cámara de Comercio de Cali se articula con la ANDI, Invest Pacific, Propacífico, CVC, Elevara, Biontropic, Impacto Colombia, entre otras organizaciones.

Cabe resaltar, finalmente, que si quiere conocer la agenda completa de la Semana de la Biodiversidad puede hacer clic en la página de la Cámara de Comercio de Cali aquí