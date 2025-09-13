III Encuentro de Cocinas Iberoamericanas

La tercera edición del encuentro latinoamericano de gastronomía, organizado por el Programa de Cultura para la Cooperación Iberoamericana de la Secretaría General, tuvo como propósito salvaguardar, promover y proyectar las cocinas tradicionales de Iberoamérica visibilizándolas como agentes de desarrollo sostenible.

El encuentro se realizó en Arequipa, Perú, región reconocida por la UNESCO como Ciudad Creativa de la Gastronomía. Allí se reunieron cocineras y cocineros tradicionales, productores agrícolas, artesanos y representantes de distintos territorios para intercambiar saberes, experiencias y propuestas en torno a la cocina ancestral y su futuro.

En esta edición, Colombia tuvo una destacada participación con la presencia de la cocinera tradicional ‘Mama Luz’, quien llevó desde el país las guascas, ingrediente esencial para preparar el emblemático ajiaco. Su propuesta fue recibida como un ejemplo de la diversidad de la gastronomía colombiana.

El encuentro buscó visibilizar a quienes están detrás de los alimentos: cocineros, productores, pescadores y artesanos. También se centró en fortalecer la identidad de las cocinas tradicionales y ancestrales, al tiempo que fomentó la innovación en el ámbito gastronómico.

“Lo más valioso de estos espacios es poder compartir con otros países, con otras regiones y con otras cocineras, para seguir fortaleciéndonos como comunidad latinoamericana. Intercambiamos saberes y experiencias que nos permiten reconocer la cocina tradicional y ancestral como la voz de un territorio y de una comunidad que impulsa procesos de reconciliación, resiliencia, sostenibilidad y desarrollo. Es fundamental dar un reconocimiento a los productores, pescadores, artesanos y, por supuesto, a las cocineras tradicionales”, señaló Mónica Pulido, presidenta de Iberococinas.

Según Mónica, el balance de la edición 2025 fue muy positivo, con más de mil asistentes durante los tres días del encuentro, quienes participaron activamente en las jornadas, intercambiaron saberes y compartieron experiencias con estudiantes.