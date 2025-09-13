“Hay avances en la caracterización de vendedores informales”: secretario de gobierno

Cúcuta registra también el índice más alto de informalidad / Foto Archivo( Caracol Cúcuta )

Cúcuta

La administración municipal ha venido avanzando en la organización y caracterización de las personas que laboran en las calles de la ciudad como vendedores informales.

El secretario de gobierno de Cúcuta Miguel Castellanos, dijo a Caracol Radio que tenemos el propósito de organizar y de mejorar la atención con programas que conduzcan a identificar plenamente a quienes están en los diferentes espacios públicos.

Pero también reconoció que “nos hemos encontrado con un desorden absoluto, iniciamos una prueba con la policía de recuperación y estamos convencidos que podemos avanzar en ese propósito, estamos en un plan piloto”.

Explicó que “hemos avanzado en la política de espacio público, en el manual de vendedores, en el manual del espacio público para poder fijar las condiciones de como pueden estar en el espacio público”.

“Estamos en una caracterización, esta tiene más de noventa preguntas y donde se establece todo el entorno de cada uno de los participantes. Llevamos 45 días en este proceso, nos falta un mes, pero hemos logrado avances importantes” dijo el funcionario.

Finalmente manifestó que “nosotros aspiramos que en un mes tenemos el polígono desde El Malecón a la Avenida 9 para saber cuantos vendedores tenemos, para poder profundizar sobre todo su trabajo”.