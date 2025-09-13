Habla el abogado que demandó a Apple, Google y Meta por presunto abuso de posición de dominio

Abogado Mauricio Velandia demandó ante la Superintendencia de Insdustria y Comerio (SIC) a cuatro gigantes de la tecnología / Jose Andres Gonzalez Gaitan

EL DATO DE JOSE ANDRES

Mauricio Velandia es el abogado quien desde el año 2020 emprendió demandas en contra de cuatro gigantes de la tecnología como Google, Meta, Amazon y Apple por el presunto abuso de posición de dominio en los mercados.

En palabras sencillas, en el caso de Google y Meta los demandó por presuntamente abusar de los datos de los usuarios.

“Esto sucedió en el año 2020, las grandes de la tecnología ya comenzaban en el mundo a tratar de verificar cómo era el comportamiento de ellas particularmente en los datos y en materia de publicidad y encontré que Google y Meta, particularmente lo que hacen es tomar el perfil de una persona y cogen ese perfil para saber esa persona qué está buscando.

Algunos dicen que me metí a Instagram busqué algo e inmediatamente empezó a llegar publicidad de eso y ellos lo que hacen es perfilar a las personas y comenzar a ofertar publicidad en su misma red y por ello denuncié a Google y Meta.

Google tiene posición dominante en el mercado de búsquedas y Meta tiene posición fuerte en el mercado de red social, Meta es el mismo modelo de WhatsApp”

Y en el caso de Apple por presuntamente atar el sistema operativo iOS a la tienda de aplicaciones App Store. Hace un par de semanas la superintendencia de Industria y Comercio abrió una investigación, contra esa compañía.

“Lo que se denunció con Apple fue que básicamente ellos estaban tomando a los desarrolladores y estaban monopolizando el mercado para que los desarrolladores que son los que hacen las aplicaciones tengan de alguna manera que vender sus aplicaciones directamente en la tienda de Apple y no puedan tener otro tipo de distribución en otro sistema”.

Hace unos días la Unión Europea impuso una multa de 2.950 millones de euros a Google por abuso de posición dominante en el mercado de la publicidad digital.

considera el abogado Velandia que, en el caso Colombia, hay más de 10 de antecedentes para que la superintendencia de Industria y Comercio abra investigaciones contra Google y Meta.