Habitante de calle cayó en sala VIP de El Dorado y desató debate sobre seguridad en el aeropuerto

Colombia

Un insólito incidente sorprendió a los pasajeros del aeropuerto El Dorado cuando un habitante de la calle cayó en la sala VIP del muelle D, luego de haberse movilizado por los ductos de ventilación tras romper parte del techo de un baño.

El hombre, que cayó desde una altura aproximada de cuatro metros, fue capturado en el lugar por uniformados de la Policía y puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

Respuesta de OPAIN y autoridades

El concesionario OPAIN, administrador de la terminal aérea, explicó en un comunicado que el sujeto fue valorado médicamente en el lugar para verificar su estado físico y mental, y precisó que no se registraron afectaciones a los pasajeros ni a la operación del aeropuerto.

“Se trató de un hecho aislado que fue controlado oportunamente en coordinación con las autoridades. Es importante destacar que este evento no afectó la operación aérea ni los servicios del aeropuerto, que continuaron desarrollándose con total normalidad”, señaló OPAIN.

Además, la entidad aclaró que el hombre ingresó de manera irregular, “causando destrozos, rompiendo el techo en un baño y posteriormente cayendo a una altura aproximada de cuatro metros”.

Dudas sobre la seguridad en El Dorado

Tras el incidente, surgieron varias preguntas en torno a la seguridad de la terminal, especialmente en áreas sensibles como los baños. Sobre este punto, El Dorado reiteró que, por motivos de intimidad, no es posible instalar cámaras de seguridad en esos espacios.

Aunque el hecho no interfirió con los vuelos ni los servicios, volvió a poner en el centro del debate la solidez de los protocolos de seguridad, luego de que hace algunos meses se presentara otro incidente cuando un joven, hijo de un funcionario de la Aeronáutica Civil, ingresó sin autorización a una torre de control, lo que derivó en sanciones para varios trabajadores.