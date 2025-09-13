Fue liberado un ganadero entre Norte de Santander y Cesar

Liberación de Adalberto Osorio entre Norte de Santander y Cesar. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Adalberto “Beto” Osorio Mantilla, reconocido ganadero de 87 años, recuperó la libertad tras permanecer secuestrado durante 75 días.

Su liberación se produjo en una zona entre Ocaña y el departamento del Cesar, donde fue entregado y posteriormente trasladado para reencontrarse con su familia.

Osorio había sido plagiado el pasado lunes festivo 30 de junio de 2025, cuando llegaba a su finca en la vereda La Cascabela, ubicada a dos kilómetros del aeropuerto Hacaritama de Aguachica, Cesar.

Ese día se movilizaba en un vehículo blanco tipo campero por zona rural de Río de Oro, donde fue interceptado por hombres armados, presuntamente del ELN, que se lo llevaron por la fuerza.

Con su regreso a la libertad, termina un periodo de angustia e incertidumbre que vivieron sus seres queridos durante más de dos meses.