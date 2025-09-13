ESE Hospital de María La Baja en Bolívar tiene nueva ambulancia

Cartagena

Una nueva ambulancia para el servicio de los marialabajenses, entregó el mandatario local, Ramiro González Mancilla.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El alcalde manifestó que la salud del municipio tendrá una verdadera transformación y agregó que tres nuevos vehículos llegarán en esta administración.

Por su parte, la gerente de la ESE, Ludys Elena Chávez Barrios, dijo que esta es la cuarta ambulancia que se pone al servicio y tres más que se recuperaron en esta administración.

El vehículo fue recibido a la altura de la Curva y conducido por el alcalde Ramiro González Mancilla. En el acto estuvo presente la representante a la Cámara, Cha Dorina Hernández, quien acompañó la gestión ante el Ministerio de Salud.

La caravana tuvo inicio con la bendición del párroco, amenizada por la banda 8 de Diciembre de María la Baja y la gente salió a la calle central para apreciar el paso de la misma, hasta llegar a la ESE hospital.