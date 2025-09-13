¿Es malo que una persona hable sola y en voz alta? Esto dicen los psicólogos

Durante mucho tiempo se ha considerado a las personas que hablan solas como algo que puede causar extrañeza y hasta ser usado como motivo de burlas, sin embargo, la psicología ha revelado que esto es algo completamente normal, que no se debe considerar ni una enfermedad ni algún tipo de desorden mental, de hecho, podría tener diversos beneficios.

Para esto, se recurrió a Gary Lupan, psicólogo de la Universidad de Wisconsin, quien estableció que esta práctica no es algo que realicen las personas de manera irracional, pues se encuentra asociado a diferentes rasgos presentes en la personalidad de las personas, específicamente en quienes son más extrovertidos y creativos.

¿Hablar solo es bueno?

En una entrevista otorga a la BBC, el psicólogo comentó acerca de los beneficios que podría traer consigo esta práctica del auto-habla, dentro de los cuales se encuentra, por ejemplo, una mejoría clara en la memoria. A esta conclusión se llegó mediante un experimento donde se le mostraban diferentes artículos en una pantalla a varias personas, y en los resultados se observó que aquellos que decidieron nombrar los objetos en voz alta, podían recordar más y de manera más veloz.

La explicación científica detrás de esto, radica en que al hablar en voz alta, se activa en el cerebro una información textual y visual al tiempo, cosa que si solo se recurriera a la información visual, tendría un rendimiento más bajo para su recordación. En otras palabras, si les era mostrado un plátano, aquellas personas que lo nombraban, añadían información adicional a la imagen, con datos como su color o su forma.

¿Es normal que los niños hablen solos?

También se estableció que es una gran práctica para los niños mientras se encuentran en su etapa de crecimiento, pues ellos pueden recurrir al nombrar las cosas que realizan cotidianamente, para que más adelante, cuando deban repetir las mismas tareas, los pueden guiar a través de las actividades. Por ejemplo, si un niño se narra a sí mismo como se amarra sus cordones, al día siguiente, cuando lo deba hacer nuevamente, la práctica del auto-habla lo podría guiar paso por paso hasta que se convierta en algo mecanizado. Lo que según la ciencia, promueve la disciplina y el aprendizaje.

Por otro lado, la psicóloga Anne Wilson, estableció que el hablar solo podría convertirse en una alternativa de apoyo emocional, pues usualmente las personas requieren de alguien con quien se puedan desahogar, mientras que quienes tienen la posibilidad de acudir a dicha práctica, se tienen a sí mismos para establecer un auto-diálogo que desarrolla la socialización interna.

Además de esto, diversos estudios han asegurado que hablar solos, puede aumentar la tranquilidad y la confianza, además de ser una herramienta útil para la motivación personal que añade una sensación de compañía.

Sin embargo, si esta práctica es excesiva a tal punto que puede afectarle sus actividades diarias o causa constantes distracciones, es aconsejable que se consulte a un profesional de la salud mental.

