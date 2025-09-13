“El presidente no es jefe de los gobernadores, ni de los alcaldes”: Fedemunicipios a Petro

Colombia

La Federación Colombiana de Municipios, cuestionó que el presidente Gustavo Petro dijera ser “el jefe” del alcalde de Cali, Alejandro Eder.

"Los alcaldes son la máxima autoridad política y administrativa dentro de sus territorios, y, por tanto, no tienen superior jerárquico", fue la respuesta de Fedemunicipios, luego de que el presidente Gustavo Petro dijera que es "el jefe del alcalde" de Cali, Alejandro Eder.

A través de un comunicado, aseguraron que los alcaldes son la máxima autoridad política y administrativa al interior de sus territorios, motivo por el cual no cuentan con un superior jerárquico.

“Conforme a la Constitución de 1991, los alcaldes son la máxima autoridad política y administrativa dentro de sus territorios, y, por tanto, no tienen superior jerárquico”.

A propósito, recordaron que uno de los avances más significativos de la Constitución del 91 fue “romper la relación de jerarquía que antes existía entre presidente, gobemadores y alcaldes, estableciendo el principio de autonomia territorial”.

Señalaron además que el presidente de la República no es jefe ni de los gobernadores, ni de los alcaldes del país.

“La jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado ha sido clara y reiterada en esta materia. Ejemplo de ello es la decisión del Consejo de Estado (Sección Quinta, abril 26 de 2018), en la cual se indicó que las determinaciones de un alcalde no están sujetas a recurso de apelación por no existir un superior jerárquico inmediato”.

Agregaron que la Corte Constitucional, en sentencia C-643 de 1999 insistió en que que la “restitución de bienes de uso público en el ámbito municipal es competencia exclusiva del alcalde”, y que ningún gobernador puede revocar dichas decisiones.

Reafirmaron también desde la Federación Colombiana de Municipios que el respeto a la autonomía territorial es “un principio fundamental de nuestro orden constitucional y una condición indispensable para garantizar la gobernabilidad local y el fortalecimiento de la democracia en Colombia, en concordancia con las decisiones del ámbito nacional”.