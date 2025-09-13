Defensoría hace llamado al gobierno a no desconocer ley de cuotas en el gabinete ministerial

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó a través de un comunicado su preocupación por la actual conformación del gabinete ministerial, la cual no cumple con la ley de cuotas, que exige la participación mínima del 50 % de mujeres en dichos cargos.

Señala que actualmente, el problema no es que una persona no binaria acceda a altos cargos de poder del Estado, lo cual califica como positivo, en el contexto del nombramiento de Juan Carlos Florián como Ministro de la Igualdad, si no que la dificultad radica, es que esto se haga a costa de la representación de las mujeres.

“La solución no es la disputa de unos pocos cupos entre mujeres y personas no binarias, sino la ampliación de la participación de todas las poblaciones en toda su diversidad, sin desconocer la obligación de paridad”, indica el pronunciamiento.

Por eso hacen un llamado para que participen en el gabinete ministerial, el 50% de las mujeres como lo indica la ley, y que se generen acciones afirmativas adicionales en el marco de dicha ley, para otros sectores con el fin de fortalecer la democracia.

Advierten que el incumplimiento de la paridad de genero en cargos de alto rango es regresivo para la garantía de los derechos de las mujeres, limita su acceso a espacios de poder y decisión.

“La inclusión de otros grupos sociales discriminados, como las personas con identidades de sexo diversas, debe entenderse como un ejercicio positivo de redistribución del poder político, pero no debe desconocer que la paridad de las mujeres constituye un piso mínimo irrenunciable, pues representan más de la mitad de la población”, dice la defensora.