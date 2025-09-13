Conozca la razón que hay detrás del peculiar olor en las patitas de los perros

Los perros tienen diferentes olores característicos, que si bien muchos de ellos no son tan agradables, son aromas los cuales los humanos ya han asociado directamente con ellos, ejemplo de esto, es la famosa frase ‘huele a perro mojado’, el cual es un resultado de las bacterias que viven en los pelajes de estos animales, que al mojarse, liberan diferentes compuestos que son dispersados en el aire a medida que el animal se seca y evapora el agua.

A pesar de esto, existe un aroma específicamente de los perros, que a muchos humanos les resulta agradable. Es el olor de las patitas de los perros, que usualmente recuerdan a la fragancia de alimentos como el queso o el maíz.

A pesar de que esto suena tan descabellado, pues esta parte de los caninos se encuentra en constante tacto con la suciedad, humedad, y diversas condiciones del suelo, el olor que agrada a tantas personas no es a causa de la falta de limpieza, de hecho, viene de diferentes bacterias y hongos que viven en la piel de los canes de forma natural.

¿Cuál es el causante del curioso olor en las patitas de los perros?

Pues bien, según Jerry Klein, veterinario del American Kennel Club, este olor proviene de las bacterias Pseudomonas y el género Proteus, que son las responsables de producir este curioso olor que se puede asemejar al aroma de la levadura o del maíz.

Además, el veterinario estableció que este es un olor normal, que no es necesariamente una señal de alerta o de algún problema de salud.

A pesar de esto, un indicador de que algo no está bien, sería que el animal presente otros síntomas además del olor, por ejemplo, si presenta hinchazón, enrojecimiento o si el perro comienza a morderse o lamerse sus patas en exceso, podrían reflejar algún malestar o incomodidad. Todo esto, podría ser un indicador de alguna infección o irritación, por tanto, si su mascota presenta dichos síntomas, lo más apropiado es que sea revisada por un veterinario, quien le pueda dar un diagnóstico adecuado.

Para prevenir estas situaciones, que además de ser preocupantes, le podrían constar dinero, puede tomar ciertas medidas con las cuales mantenga las patitas de su perro limpias y saludables. Para esto, puede limpiar esta zona con toallitas húmedas periódicamente, siempre y cuando estas no tengan alcohol o perfume. En conjunto a esto, puede recortar el exceso de pelo entre los dedos del perro, o se lo puede solicitar al veterinario cada que lo lleve para un baño, con esto, estará previniendo un olor muy fuerte y la acumulación de bacterias y hongos.

