Conflicto armado en el Catatumbo afecta la educación y la vida estudiantil en Ocaña

Norte de Santander.

El líder estudiantil Jhon Quintero, representante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios de la provincia de Ocaña, advirtió sobre el impacto directo del conflicto armado en la vida académica de la región.

Según explicó, los constantes enfrentamientos, que ya completan casi ocho meses, han afectado a estudiantes provenientes de zonas rurales y del departamento del Cesar, quienes no han podido asistir con regularidad a sus clases en Ocaña.

“El conflicto trae consigo una violación sistemática de los derechos humanos y afecta de manera directa a la comunidad universitaria, principalmente a los estudiantes que provienen de las zonas más golpeadas por la violencia”, señaló Quintero.

El líder estudiantil también destacó cómo la situación ha repercutido en el entorno económico de la universidad.

Restaurantes y cafeterías del campus han visto una disminución considerable de clientes, ya que muchos estudiantes que solían costearse sus estudios con ingresos provenientes de labores agrícolas en sus regiones de origen ahora se ven imposibilitados de trasladarse a la ciudad.

Quintero expresó su preocupación por la posibilidad de que el conflicto escale hacia áreas urbanas de Ocaña, incluyendo el campus universitario.

“Entendemos la universidad como un centro de paz, un espacio para construir un nuevo país y una historia diferente. Que la violencia llegue hasta aquí sería un golpe directo a esa construcción”, afirmó.

El líder estudiantil hizo un llamado a los grupos armados para que actúen con conciencia y respeten los derechos fundamentales de la población.

“Este conflicto responde a intereses de unos pocos, y los que realmente sufren son los más vulnerables: la clase trabajadora, la población rural y los jóvenes. La paz no se hace por populismo, sino con decisión y responsabilidad”, puntualizó.

Quintero concluyó resaltando la importancia de la conciencia y la responsabilidad de todos los actores para garantizar la educación y la seguridad de los estudiantes.

“Desde las aulas, los estudiantes, profesores y administrativos seguimos apostando por la construcción de paz, pese a las dificultades que trae el conflicto”, afirmó.