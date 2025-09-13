Briceño y Anorí imponen toque de queda tras sepelios de cabecillas de las disidencias de las Farc

Antioquia

Las alcaldías de Briceño y Anorí, en el norte de Antioquia, decretaron toque de queda y restricciones de movilidad ante la alerta de posibles alteraciones de orden público vinculadas con el frente 36 de las disidencias de las Farc.

Las medidas se tomaron este sábado 13 de septiembre, el mismo día en que se realizaron caravanas y homenajes fúnebre a alias Guillermino y alias Román, señalados cabecillas del frente 36, dados de baja en operaciones militares recientes.

Restricciones de seguridad

En Anorí, el decreto establece toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 4:30 a. m. hasta el 15 de septiembre. También prohíbe la movilización de parrilleros en moto entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m., el parqueo de vehículos en el perímetro del parque principal y restringe horarios de establecimientos con música y venta de licor hasta las 9:00 p. m.

En Briceño, mediante decreto municipal se ordenó toque de queda en todo el territorio entre las 10:00 p. m. y las 5:30 a. m. hasta el 15 de septiembre. Asimismo, se impuso ley seca desde las 6:00 p. m. del 13 de septiembre hasta las 6:00 a. m. del 15 de septiembre, prohibición de parrillero en la zona urbana y restricción para el transporte de escombros y trasteos durante las mismas fechas.

Según confirmaron las autoridades locales, alias Guillermino fue velado en Campamento, donde ya rige desde días atrás un toque de queda nocturno y prohibición de parrillero en moto, mientras que en Anorí se realizan las exequias de alias Román. En ambos municipios, el Ejército y la Policía instalaron Puestos de Mando Unificado para prevenir alteraciones del orden público.

Las autoridades locales señalaron que estas disposiciones buscan prevenir hechos violentos y garantizar la seguridad ciudadana, en coordinación con la Fuerza Pública, en medio de la tensión que vive la región tras la muerte de los mandos del frente 36 y la amenaza de una posible arremetida del grupo armado ilegal, señalado como responsables de múltiples ataques terroristas cometidos en el departamento durante los últimos días.