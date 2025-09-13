Ataques sicariales dejan un muerto y dos heridos en Cúcuta

Cúcuta.

En el barrio Ceiba II, un joven de 22 años resultó herido por arma de fuego traumática al resistirse a un hurto.

Nicolás Peñaranda Velásquez recibió un disparo en el cuello, del lado izquierdo, cuando se encontraba frente a la cancha Los Copetes.

Según relató la víctima, un sujeto que se movilizaba en una motocicleta de color vinotinto intentó robarle una cadena de oro y le ocasionó la herida al oponerse al hurto.

Diez minutos más tarde, en el barrio Aeropuerto, un establecimiento comercial dedicado a la venta de pollo fue escenario de un ataque que dejó un saldo de un muerto y un herido.

Rodrigo Bandera Díaz falleció, mientras que su hijo, Luis Eduardo Bandera Díaz, resultó lesionado por arma de fuego. Testigos indicaron que un particular, vestido de negro, ingresó al local y disparó repetidamente antes de huir del lugar.

Familiares señalaron que las víctimas residían en el barrio Simón Bolívar. Rodrigo Bandera Díaz se dedicaba a la venta de tinto en el centro de Cúcuta, mientras que su padre trabajaba en una fábrica de prendas militares en el barrio Las Américas.

Las autoridades investigan los hechos, y se señala que en la zona podría tener injerencia la banda criminal conocida como Los Turcos.