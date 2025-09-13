Ataque sicarial en Cúcuta deja una persona muerta y otra herida

Cúcuta.

Un ataque sicarial dejó un muerto y un herido en el barrio Los Almendros de Cúcuta.

La víctima, identificada como Carlos Alfonso Manzano, conocido como “Pirry”, había salido recientemente de la cárcel tras cumplir condena por tráfico de estupefacientes, según informaron las autoridades.

El crimen ocurrió cuando Manzano se encontraba fuera de su vivienda y un hombre que se movilizaba en una motocicleta Suzuki GN, con placa venezolana, le disparó.

La víctima cayó sin signos vitales en el lugar.

En el mismo hecho resultó herido de carácter leve Javier Orlando Roncause Villamizar, quien fue trasladado al Hospital Universitario Erasmo Meoz, donde permanece estable.

De acuerdo con la Policía, este ataque guarda similitudes con hechos ocurridos previamente, en los que fueron asesinados el tío y el hermano de Manzano bajo circunstancias similares.

Las autoridades se encuentran en el lugar de los hechos realizando inspecciones y recolección de evidencias para esclarecer el crimen.