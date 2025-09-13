Alcaldía de Bogotá suspenderá subsidios a indígenas Emberá que retornen a La Rioja o La Florida

Bogotá D.C

Durante esta semana se llevaron a cabo tres jornadas de retorno de la comunidad indígena Emberá que estaba asentada en las Unidades de Protección Integral La Rioja y La Florida, así como los que estaban en un costada del Parque Nacional.

En este proceso, 7 entidades del Distrito junto con la Unidad para las Víctimas trabajaron de manera conjunta. En total, más de 1.400 indígenas regresaron a sus territorios, ya sea en Risaralda o en el Chocó.

“A través de la plataforma de Ingreso Mínimo Garantizado (IGM) se hizo la transferencia a máximo 780 hogares para un total de $1.800 millones de pesos. (...) Así como el Distrito ha actuado con transparencia, así como la Secretaría de Integración Social ha cumplido con sus compromisos conforme a las reglas establecidas, asimismo esperamos transparencia de la comunidad Emberá en la recepción de las transferencias monetarias de IMG”, aseguró el secretario Roberto Angulo.

Sin embargo, el Distrito advierte que estos apoyos económicos están diseñados para atender únicamente a los hogares del pueblo Emberá que hacen parte del proceso de retorno, reubicación e integración local y que las demás transferencias monetarias de Ingreso Mínimo Garantizado no son para atender personas que ocupen o se encuentren asentadas en los lugares especiales de alojamiento.

“Cualquier titular, cualquier persona de la comunidad Emberá que se vaya a vivir en un lugar especial de alojamiento del Distrito como lo es La Florida o La Rioja, automáticamente va a quedar suspendido de las transferencias monetarias de IMG. Cualquiera que sea su condición si es población en retorno, si es población en integración local si es población residente habitual que vive en pagadiarios o incluso que estén listados del SISBEN", explicó Angulo.

Es por eso que las autoridades recopilarán la información y validarán las condiciones necesarias para determinar las personas que hacen parte de los procesos de retorno, reubicación e integración local que recibirán los apoyos distritales.