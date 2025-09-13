Adjudicaron la construcción del Intercambiador de Ternera en Cartagena: ¿cuál es el contratista?

Cartagena

La Alcaldía de Mayor Cartagena, bajo el liderazgo del alcalde Dumek Turbay Paz, adjudicó oficialmente este viernes 12 de septiembre la construcción del Intercambiador de Ternera, un megaproyecto sin precedentes en las últimas décadas y considerada la obra de infraestructura más ambiciosa e importante desde la construcción del Viaducto Gran Manglar, junto al Intercambiador de La Carolina.

El contratista escogido fue el Consorcio ME Ternera, de cuatro proponentes iniciales, encargado de hacer realidad un megaproyecto que beneficiará a barrios como San José de los Campanos, La Princesa, Parque Heredia, El Recreo, Alameda La Victoria, San Fernando y sectores aledaños. Además, al transformar para bien la movilidad de una de las entradas a Cartagena, se proyecta que sean más de 500 mil personas las beneficiadas a diario.

En detalle, el intercambiador de Ternera estará conformado por un moderno puente vehicular de dos carriles, dos vías de enlace y varios carriles de desaceleración para reorganizar el flujo vehicular y reducir tiempos de desplazamientos, ahorrando más de 40 minutos a una hora que pierden los conductores en el mismo punto actualmente.

El intercambiador será construido en la intersección de la Cárcel de Ternera y la bomba Terpel que da ingreso a sectores como Parque Heredia, la Universidad San Buenaventura, El Recreo, entre otros; y su ejecución se dará en un plazo de 24 meses: cuatro para los estudios y diseños; y veinte para el desarrollo de las obras. Su costo será de $80.040 millones.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura, el DATT y el EPA, implementará planes de manejo social, ambiental y de tráfico para minimizar impactos a las comunidades vecinas durante la realización del proyecto. Así mismo, se proyecta la construcción de vías complementarias para garantizar la movilidad en la zona.

Cabe destacar que la Alcaldía Mayor de Cartagena, en medio del evento ‘Cartagena se transforma’, presentó los megaproyectos clave en 2025: el Gran Malecón del Mar, el Intercambiador de La Carolina y la construcción de cinco colegios en Bayunca, Pasacaballos, Parque Heredia, Cerros de Albornoz y Ciudadela de La Paz.

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación, maneja un mapa de calor de Cartagena que registra la densidad poblacional por hectáreas. Este mapa satelital también tiene un elemento que analiza el tráfico vehicular; el cual, en horas pico, registra que donde estarán los Intercambiadores de La Carolina y de Ternera son los más densos y problemáticos, en cuanto a congestiones viales, al ser zonas donde habitan más 400 mil personas.

Según Camilo Rey, secretario de Planeación, Cartagena actualmente es la segunda ciudad con menor velocidad promedio del país con una velocidad promedio de 20km/h en tránsito vehicular. Esto sucede porque el nivel de congestión es del 40% (por cada 10 min teóricos de viaje, se suman 4 minutos por congestión).

En sectores como Ternera y La Carolina, el problema se agrava, especialmente en horas pico por ser entradas a la ciudad, pues la velocidad promedio hoy en dichos tramo es de 10km/h (30 min extra). El nivel de congestión es del 82%

Esto significa que cada año una persona gasta 13 días adicionales al transitar por este tramo. Por ende, para el secretario Camilo Rey, tras la entrega de los intercambiadores, se revolucionará para bien el tránsito vehicular en el sur de Cartagena, “eliminando dos semanas que pasan los cartageneros al año en el embotellamiento de esos sectores”.