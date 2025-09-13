A la cárcel adulto mayor que habría abusado sexualmente de una mujer con discapacidad en Cartagena

Cartagena

Fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Bolívar judicializaron, en procesos independientes, a dos hombres presuntamente implicados en delitos sexuales.

Una de las decisiones afecta a un hombre de 75 años quien, entre septiembre de 2022 y febrero de 2024, habría accedido en múltiples oportunidades a una mujer de 29 años, con discapacidad cognitiva. Los abusos se habrían cometido en una vivienda del barrio Paseo Bolívar.

El adulto mayor habría aprovechado la confianza dada por la familia, para agredir a la mujer cuando se quedaba solo con ella. De la misma manera, se cree que el hombre intimidaba a la víctima con hacerle daño a sus padres, en caso de que contara lo sucedido.

En cumplimiento de una orden judicial la Policía Nacional capturó al procesado en el barrio Palestina, el pasado 27 de agosto.

Por otro hecho, fue asegurado un hombre señalado de acceder carnalmente a una menor de 10 años, vecina suya. El caso se presentó el pasado 4 de abril en el barrio Nelson Mandela donde el ahora implicado habría aprovechado que la niña jugaba en la calle, para engañarla y obligarla a ingresar a su casa. Allí la víctima fue agredida.

La infante reportó lesiones en sus partes íntimas, circunstancias que alertaron a sus familiares. Un chequeo médico confirmó los abusos sexuales. Por estos hechos, el 21 de agosto último la Policía Nacional capturó al procesado, de 20 años, en el barrio Nelson Mandela.

Ninguno de los investigados aceptó su responsabilidad en cuando a los delitos de acceso carnal abusivo con incapacidad de resistir y acceso carnal violento agravado, que les fueron imputados, según sus posibles responsabilidades.