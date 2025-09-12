Una hilarante historia de la alta sociedad neoyorkina de los 40’s en “La Peor Cantante del Siglo”

Llega a Colombia al Teatro Casa E Borrero, la historia de “La Peor Cantante del Siglo”, protagonizada por Sandra Serrato, y versionada para las tablas por Wilson León García, donde explora la vida de Florence Foster Jenkins, soprano de la alta sociedad, valiente, absolutamente convencida de su arte y con una fe inquebrantable en sus sueños, aun cuando su talento fuera excepcionalmente mínimo.

Obstinada, excéntrica, con una personalidad arrolladora y un increíble talento para hacer realidad sus sueños, Florence Jenkins protagoniza este montaje de T de Teatro. Jenkins se creía gran soprano de coloratura, cuando en realidad era incapaz de cantar dos notas seguidas afinadas. Aun así, sus recitales anuales en el Ritz-Carlton la llevaron a una fama insólita, su público, cada vez más numeroso, llenaba la sala y se metía pañuelos en la boca para contener la risa, lo que la señora Jenkins interpretaba felizmente como vítores a su talento.

Cortesía: T de Teatro Ampliar

Esta versión teatral es escrita y dirigida por Wilson León García @ElDelTeatro, el elenco lo conforman la cantante y actriz Sandra Serrato como la señora Florence Jenkins, rescatando su espíritu rebelde. En escena la acompañarán su esposo St. Clair Bayfield, un inglés dandy y actor frustrado actor interpretado por Ricardo Mejía, Nicolás Ospina será Cosmé McMoon, su pianista y Nina Caicedo encarnará a Kathleen Weatherley, la profesora de música,

El repertorio de la obra incluye títulos como “Dúo de las Flores” de la ópera Lakmé de Delibes, “One for my baby” en versión de Frank Sinatra, el tema “El Amor es Un Pájaro rebelde” de la ópera Carmen de Bizet, “But Not For Me” de Billie Holiday y “The Queen Of The Night Aria” de Mozart entre otros.

Esta historia que ocurre en los años 40´s en la ciudad de Nueva York es una pieza teatral, cargada de comedia, música en vivo y un gran elenco que estará en temporada desde el 11 de septiembre en el Teatro Casa E Borrero, Sala Arlequín. Entradas disponibles en pintiket.com.