SENA abre 18 convocatorias del Fondo Emprender: cuánto prestan en 2025 y cómo participar

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció 18 convocatorias del Fondo Emprender 2025, con una inversión de $249.500 millones para contribuir al desarrollo económico y la transformación social del país.

El Fondo Emprender es un programa de financiación a emprendedores de Colombia con el objetivo de impulsar la innovación y creación de empresas. En esta ocasión, el SENA destinará el 70% de los recursos para iniciativas de asociaciones campesinas, cooperativas y organizaciones de economía popular, mientras que el 30% restante será para iniciativas individuales.

Con esta nueva oferta, la entidad espera financiar más de 2 mil iniciativas, generando alrededor de 10.000 empleos y autoempleos. Para participar en las ofertas disponibles del Fondo Emprender, las personas deben iniciar esa ruta emprendedora en uno de los 118 Centros de Formación del SENA o en www.fondoemprender.com.

Esto es lo que debe saber de la nueva convocatoria del Fondo Emprender 2025:

¿A quiénes está dirigido el Fondo Emprender?

Ciudadanos colombianos mayores de edad

Aprendices SENA

Practicantes universitarios

Profesionales que no estén constituidos como personas jurídicas,

Personas caracterizadas como población vulnerable, indígenas, negras, afrodescendientes, raizales, palenqueras, víctimas de la violencia, entre otras.

Convocatorias Fondo Emprender 2025

A través de esta iniciativa, el SENA financia iniciativas empresariales en todos los sectores económicos, con un enfoque especial en proyectos de economía naranja, rural y de mujeres.

Entre los sectores destacados se encuentran: agropecuario, agroindustrial, artesanías, turismo, medio ambiente, comercialización, industrias manufactureras.

Desde la entidad destacaron que, las convocatorias públicas nacionales y regionales incluyen asesorías, acompañamiento y formación especializada, que busca ayudar a los emprendedores a desarrollar sus negocios. Para esta ocasión, el SENA indicó que se brindará alternativas a economía verde, ecoturismo, pesca artesanal, discapacidad, cuidadores, sectores culturales, creativos y digitales.

Economía campesina: $60.000 millones

$60.000 millones Mujeres: $28.000 millones

$28.000 millones Jóvenes: $25.000 millones.

$25.000 millones. Víctimas y vulnerables: $10.000 millones

$10.000 millones Indígenas y población NARP: $10.000 millones

$10.000 millones Municipios PDET y PNIS: $32.000 millones

¿Cómo se destinan los recursos del Fondo Emprender?

Los recursos que asigne el Fondo Emprender deberán ser utilizados para la financiación del capital semilla, que hace referencia a los recursos necesarios para el funcionamiento y operación de la empresa o emprendimiento.

Estos pueden ser los pagos de salario u honorarios, insumos para el ciclo productivo, adquisición de maquinaria, costos de licencias y permisos requeridos, arriendo de bienes o vehículos automotores, entre otros.

Conviene mencionar que, la participación a esta convocatoria es gratuita. Las personas interesadas en inscribirse deberán verificar si cumplen con los requisitos para cada convocatoria. Si su plan de negocios resulta viable, luego del proceso de evaluación, pasa a un proceso de aprobación de recursos. Es cuando podrá ser beneficiario del capital semilla que necesita para comenzar su negocio.

¿Cómo postularse al Fondo en 2025?

Las personas interesadas en impulsar su idea de negocio a través del capital semilla deberán realizar la “Ruta Emprender” de la convocatoria de su interés.