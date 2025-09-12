Ong Vivamos Humanos advierte que hay demoras en atención a la crisis del Catatumbo

Cúcuta

las organizaciones sociales llamaron la atención por las demoras en atención a la sociedad civil que se encuentra en medio del conflicto.

Desde la Corporación Vivamos Humanos la directora regional Lima Mejía dijo a Caracol Radio “desafortunadamente hemos visto como se ha incrementado algunos hechos y acciones violentas, a nivel nacional. El Catatumbo ha liderado los hechos violentos, estas cifras”.

“Hemos visto lo que nosotros hemos denominado la degradación de algunas conductas que se presentan en el marco del conflicto armado. Este año hemos tenido unos picos de violencia bastante significativos” expresó.

“Hemos encontrado a la población civil. situaciones de confinamiento, control territorial de desplazamientos de amenazas, de homicidios selectivos. Esto representa un parte de intranquilidad para quienes viven en estas zonas de conflicto” dijo la funcionaria.

Advirtió que “también hemos hecho unos llamados de atención en repetidas ocasiones, el respeto que merece la población civil y la prohibición absoluta que se tiene bajo el derecho internacional humanitario de no incluirlos como parte del conflicto armada”.

“La respuesta no ha sido clara, en situaciones de emergencia” dijo la funcionaria.