Murió hombre al ser arrollado por una moto en el sur de Cartagena: luchó un mes por su vida
El siniestro ocurrió a la altura del semáforo de Homecenter del barrio San Fernando
Cartagena
Sixto Monterrosa Llerena, de 43 años, murió pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida tras un accidente de tránsito en el que se vio involucrado en el sur de Cartagena. Se conoció que el siniestro se registró a la altura del semáforo de Homecenter del barrio San Fernando en la noche del pasado 31 de julio.
Al parecer, el motociclista se movilizaba en sentido Asturias-San Fernando cuando se dirigía a su casa en el barrio San Pedro Mártir y presuntamente fue arrollado por un hombre que conducía un vehículo similar en el carril Centro- Turbaco.
Sixto Monterrosa fue trasladado por una ambulancia hacia la clínica Gestión Salud del barrio San Fernando, donde permaneció durante más de un mes. Los médicos de ese centro asistencial confirmaron su fallecimiento en las últimas horas.
El motociclista fallecido era maestro de obra y deja tres hijos.