¡Máximo histórico! Precio de la carga de café HOY 12 de septiembre, según FNC

En diferentes culturas, el consumo de café hace parte de la vida diaria de muchas personas, sin embargo, en algunos casos el consumo de cafeína puede llegar a ser excesivo, lo que trae consigue diferentes consecuencias.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, estableció que para los adultos, la cantidad de cafeína máxima que debería consumir un adulto son 400 mg diarios, lo que sería similar a cuatro o cinco tazas de café al día. Por otro lado, durante el embarazo y la lactancia, no se deberían superar los 200 mg.

Es importante recordar, que la cafeína también se encuentra en diferentes tipos de alimentos y bebidas, como en el té, las bebidas energéticas, chocolates y hasta en ciertos suplementos.

En diferentes investigaciones, se ha establecido que exceder el consumo a más de 400 mg de cafeína diaria, causa diferentes consecuencias en el cuerpo humano, como por ejemplo, aumenta el riesgo de insomnio, la ansiedad y los trastornos cardiovasculares.

En dichos estudios, también se evidenció que tales efectos se podían evidenciar en todo tipo de personas, tanto en aquellas que no acostumbraban a consumir altas cantidades de café, y hasta en aquellas personas que eran consumidoras habituales de cafeína.

Precio del café en Colombia HOY 12 de septiembre

Según el informe publicado por parte de la Federación Nacional de Cafeteros, se evidenció un importante aumento en el precio de la carga de café, el cual, para el día de hoy, alcanzó su máximo histórico.

Hoy, 12 de septiembre, el precio total por carga de 125 kg de pergamino seco FR 94 es de 3,100,000 COP, el precio más alto al que ha llegado, recordemos, que en el pasado mes de agosto, había logrado llegar a los 3,095,000 pesos por carga.

Por otro lado, el precio de la pasilla contenida en el pergamino se sostuvo en 10,000 pesos por kilogramo.

Precio del café en dólares

Mientras tanto, el futuro de los precios del café, que también presentó un aumento, este no ha llegado a su máximo histórico, que fue establecido en el mes de abril del presente año.

Según la plataforma ‘Investing’ el precio de los futuros del café para el día de hoy, 12 de septiembre, se estableció en $397,25 USD (representado en centavos de dólar por libra).

Precio del café en diferentes ciudades del país

ARMENIA | Carga 3,100,500 | Kilo 24,804 | Arroba 310,050

| 3,100,500 | 24,804 | 310,050 BOGOTÁ | Carga 3,099,250 | Kilo 24,794 | Arroba 309,925

| 3,099,250 | 24,794 | 309,925 BUCARAMANGA | Carga 3,098,875 | Kilo 24,791 | Arroba 309,888

| 3,098,875 | 24,791 | 309,888 BUGA | Carga 3,101,250 | Kilo 24,810 | Arroba 310,125

| 3,101,250 | 24,810 | 310,125 CHINCHINÁ | Carga 3,100,375 | Kilo 24,803 | Arroba 310,038

| 3,100,375 | 24,803 | 310,038 CÚCUTA | Carga 3,098,375 | Kilo 24,787 | Arroba 309,838

| 3,098,375 | 24,787 | 309,838 IBAGUÉ | Carga 3,099,625 | Kilo 24,797 | Arroba 309,963

| 3,099,625 | 24,797 | 309,963 MANIZALES | Carga 3,100,375 | Kilo 24,803 | Arroba 310,038

| 3,100,375 | 24,803 | 310,038 MEDELLÍN | Carga 3,099,625 | Kilo 24,797 | Arroba 309,963

| 3,099,625 | 24,797 | 309,963 NEIVA | Carga 3,098,750 | Kilo 24,790 | Arroba 309,875

| 3,098,750 | 24,790 | 309,875 PAMPLONA | Carga 3,098,500 | Kilo 24,788 | Arroba 309,850

| 3,098,500 | 24,788 | 309,850 PASTO | Carga 3,098,500 | Kilo 24,788 | Arroba 309,850

| 3,098,500 | 24,788 | 309,850 PEREIRA | Carga 3,100,375 | Kilo 24,803 | Arroba 310,038

| 3,100,375 | 24,803 | 310,038 POPAYÁN | Carga 3,100,625 | Kilo 24,805 | Arroba 310,063

| 3,100,625 | 24,805 | 310,063 SANTA MARTA | Carga 3,102,125 | Kilo 24,817 | Arroba 310,213

| 3,102,125 | 24,817 | 310,213 VALLEDUPAR | Carga 3,099,750 | Kilo 24,798 | Arroba 309,975

