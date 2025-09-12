Más de 400 indígenas emberá retornaron a sus regiones desde la UPI la Florida

Más de 400 indígenas Emberá decidieron hacer su retorno hacia sus territorios en los departamentos de Chocó y Risaralda, luego de permanecer por más de cuatro años en Bogotá en la UPI La Florida

Funcionarios del Distrito acompañaron el proceso de retorno de estas comunidades, donde fueron utilizados un total de 13 buses y siete camiones, para el trasporte de cada familia con sus enseres.

Según la Secretaria de Gobierno de Bogotá, este es el retorno más grande de la ciudad con la salida de más de 1.400 miembros de este resguardo.

El Distrito anunció que la recuperación del albergue La Florida tomará al menos un año, tras haber estado ocupado durante más de cuatro años.

Además de la reparación de los 16 edificios, las autoridades deberán hacerse cargo de decenas de perros que quedaron en el lugar y que estarán bajo la supervisión de protección animal.

Cabe resaltar que mientras se adelantaba el retorno de más de 500 indígenas que estaban asentados en la UPI La Rioja, cerca de 6 gestores de la Alcaldía de Bogotá que ayudaban en esto fueron agredidos por algunos integrantes de la comunidad.

Lo que se sabe de la situación es que resultaron heridos mientras se desalojaba el edificio donde se quedaron algunos indígenas que no querían regresar a sus territorios.