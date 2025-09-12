Madre denuncia demoras en traslado de su hijo con microcefalia en Cúcuta

Cúcuta.

Un llamado urgente hizo Stefany Romero, madre de un niño de 11 años con diagnóstico de microcefalia, quien permanece hospitalizado en el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta desde hace más de 15 días.

La mujer asegura que su hijo presenta constantes episodios de convulsiones y que, pese a la gravedad del cuadro, la Nueva EPS no ha autorizado el traslado a una institución de mayor complejidad.

“El niño convulsiona entre cuatro y seis veces al día. Entre más episodios sufra, más se afecta su sistema neurológico y esas secuelas son irreversibles. Ya no sé cuánto tiempo más debo esperar”, relató la madre.

Romero explicó que viajó desde Pamplona hasta Cúcuta buscando atención especializada para su hijo, pero denuncia que hasta ahora solo ha recibido respuestas evasivas y que, en ocasiones, ha sido atendida con groserías por parte del personal de la EPS.

Aunque reconoce que en el hospital se han hecho esfuerzos para estabilizarlo, advierte que los medicamentos suministrados no han sido efectivos para controlar las convulsiones.

Por ello insiste en que se requiere de manera urgente un neuropediatra y la remisión a una clínica de alto nivel.

“Soy madre soltera, no tengo apoyo del padre del niño y mis recursos son limitados. Lo único que pido es que la EPS agilice el proceso porque aquí no está en juego la salud de un adulto, sino la vida de un menor que necesita atención inmediata”, enfatizó.

La situación expone nuevamente las dificultades que enfrentan las familias en Norte de Santander para acceder a servicios médicos especializados y el impacto de los retrasos administrativos en casos críticos de salud infantil.