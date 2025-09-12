Supertransporte sancionó con más de 300 millones a la concesión Aeropuertos de Oriente

La superintendencia de Transporte, multó por 250 (Unidad de Valor Básico) a la sociedad Aeropuertos de Oriente, la cual es concesionario del Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga.

Esta sanción se realizó por el incumplimiento de las órdenes administrativas emitidas en 2023, en donde se establecía que se debía garantizar un acceso libre, seguro y equitativo al servicio de transporte terrestre en la terminal aérea, sea o no del Consorcio Taxi Aeropuerto.

“Esta sanción se deriva del incumplimiento de una orden impartida por la SuperTransporte mediante la Resolución 10025 del 3 de octubre del 2023, por medio de la cual, se dispusieron varias medidas para garantizar condiciones de igualdad para todos los prestadores habilitados y transparencia para los usuarios, ya que presuntamente, la concesión Aeropuertos del Oriente estaría vulnerando el derecho de libre elección que tienen los pasajeros que llegan a Palonegro, a la hora de elegir el tipo de transporte terrestre que desea tomar para salir de esta infraestructura”, dijo el Superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres.

Esta medida se impuso con el fin de garantizar la prestación de servicios de transporte de manera equitativa, eficiente y segura para los viajeros, y de igual manera, promover una convivencia entre los diferentes modos de transporte.

“Desde el Ministerio de Transporte respaldamos las decisiones de la Superintendencia que priorizan al usuario y promueven un acceso libre, seguro y equitativo al transporte. Esta sanción envía un mensaje claro: no toleraremos prácticas que limiten la libre elección ni afecten la seguridad y calidad del servicio en nuestras terminales aéreas”, añadió la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.