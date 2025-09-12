“Hubiera preferido una llamada”: dura crítica de Cuadrado contra directivos de Juventus por su salida

Juan Guillermo Cuadrado no se guardó nada y envió certera crítica contra la dirigencia de Juventus / Getty Images

Juan Guillermo Cuadrado se despachó contra la dirigencia de la Juventus. El experimentado futbolista señaló en una entrevista que a pesar del amor que siente por el equipo de Turín, se sintió muy dolido por como se dio su salida de la institución.

“Me he convertido en hincha de la ‘Juve’. Mis hijos nacieron en Turín. Lucas tiene seis años y Lucía nueve. He vivido ocho temporadas mágicas, he ganado cinco ligas y varias copas. Lo único que lamento es la final de la ‘Champions’ que perdimos en Cardiff (ante el Real Madrid)“, comentó a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Juan Guillermo Cuadrado exhibe su camiseta de la Juventus tras cumplir 300 partidos, abril 5 de 2023 / Getty Images / Filippo Alfero - Juventus FC Ampliar

Ahora bien, Cuadro reconoció que en principio todo estaba dado para seguir jugando en el cuadro bianconero, una vez finalizara la temporada 2022-23, pero la salida del entrenador Massimiliano Allegri y el desinterés de la nueva directiva por su contrato terminaron anticipando su adiós.

“Allegri quería que me quedara. Por mi parte, no tenía ninguna duda: me habría quedado, pero cambió la directiva, el entrenador se marchó y yo me quedé a la espera de una llamada. Mientras, leí en las redes sociales que mi aventura con la ‘Juve’ había terminado. Hubiera preferido una llamada o un mensaje privado. Me sentí mal, fue muy triste. Pero así es el fútbol. Los aficionados están y siempre estarán en mi corazón”, añadió.

¿Cuadrado pudo haber salido del fútbol italiano?

Juan Guillermo Cuadrado señaló también en la entrevista que pudo haber llegado al fútbol español para la temporada 2025-26, pero su familia fue clave al tomar una decisión: “Tuve la oportunidad de irme a España, LaLiga siempre me ha gustado, pero decidí quedarme aquí también por mi familia. Mi madre nunca se ha ido de Turín”.

Juan Guillermo Cuadrado se decidió por el Pisa, equipo recién ascendido / Getty Images / Image Photo Agency Ampliar

Tras pasar las dos últimas temporadas en dos equipos distintos, Inter de Milán y Atalanta, en los que disputó Liga de Campeones y ganó el ‘Scudetto’ con el Inter, llegó al Pisa, recién ascendido, con el que ha sido suplente en los tres primeros partidos de la temporada, uno de Copa Italia y dos de Serie A.

“La claridad del proyecto del Pisa me convenció. Dije que sí en dos días. Mi objetivo es la salvación y el Mundial con Colombia. Estoy trabajando duro para llegar al 100 % y Gilardino me está ayudando. Se convertirá en un gran entrenador”, concluyó.