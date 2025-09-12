Feria del Hogar 2025: Empresas bogotanas superaron los $400 millones de pesos en ventas

Bogotá D.C

En la primera semana de la Feria del Hogar, 130 empresas y emprendimientos bogotanos alcanzaron ventas superiores a los $400 millones de pesos. Además, se registraron más 3.200 contactos y se generaron 1.418 cotizaciones y consolidan expectativas de ventas proyectadas en más de $1.109 millones de pesos.

“El éxito alcanzado en esta primera semana demuestra el talento y la resiliencia de nuestros emprendedores bogotanos. Cada venta representa no solo un impulso económico, sino también una oportunidad para que más familias vivan del fruto de su esfuerzo y creatividad”, dijo la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, María del Pilar López.

Por tercer año consecutivo, los programas Hecho en Bogotá y Bogotá Corazón Productivo, que integran cerca de 80 marcas, participan en la edición 42 de la Feria del Hogar , uno de los eventos anuales más esperados por las familias, que se lleva a cabo en Corferias del 4 al 21 de septiembre.

Un espacio para grandes marcas colombianas

Por su parte, grandes marcas colombianas también participan de la feria con sus mejores ofertas que solo se encuentran durante esta temporada en Corferias y que motivan a las personas a comprar nacional.

Grandes empresas como Americana Colchones presenta una colección que combina tecnología, diseño y funcionalidad.

“Nuestro objetivo es lograr ventas históricas, y para eso nos hemos preparado con colecciones extraordinarias, innovaciones sorprendentes y productos que realmente encantarán a nuestros clientes”, afirmó Karen Rodríguez, gerente de la marca.

Para la marca Dormiluna, este espacio es muy importante, no solo para ventas, sino para posicionarse.

“Es un reto ambicioso, pero estamos preparados con producto de alta calidad, un gran equipo comercial y una propuesta de valor clara para los visitantes de esta edición”, aseguró Alejandro Buitrago, gerente de la marca.

En el caso de Serta, la empresa aprovechará esta feria para cumplir con su objetivo de cerrar el año con un crecimiento superior al 17% de expansión.

Feria del Hogar

La Feria del Hogar es un evento anual que recibe a familias, grupos de amigos y quienes buscan renovar y redecorar sus hogares.

Este año, la feria contará con más de 1.050 expositores nacionales e internacionales y 500 emprendedores de diferentes regiones del país, ofreciendo millones de productos para el hogar que reflejan el talento, la creatividad y la innovación de miles de colombianos.