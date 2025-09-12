6AM6AM

En menos de 48 horas se logró un acuerdo: Juan Pablo López, abogado de las víctimas de Andrés DC

El abogado, apoderado de las víctimas de Andrés DC, habló en 6AM de Caracol Radio sobre las conversaciones exitosas que han tenido con el restaurante luego del accidente en una de sus sedes.

04:15

Mariana Neira

